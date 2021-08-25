إيطاليا: غرين باس للمواصلات والمدرسة من 1 أيلول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت السلطات الإيطالية أنه “اعتبارًا من 1 أيلول/سبتمبر 2021 سيتعين على موظفي المدارس والجامعات وطلاب الجامعات إبراز بطاقة المرور الخضراء الخاصة بوباء كوفيد 19″، كما “لن يُسمح إلا لمن يحملون البطاقة باستخدام معظم وسائل النقل”.

وأضاف بيان الجهة المعنية بإجراءات حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، والتي تدخل حيّز النفاذ اعتبارا من مطلع الشهر المقبل أن وسائل النقل المشمولة بهذا الإجراء هي طائرات نقل الركاب، السفن والعبارات المستخدمة في خدمات النقل الإقليمي، قطارات خدمة النقل بين المدن، المقاطعات وفائقة السرعة”.

وذكر البيان أنه تضاف إلى ذلك “حافلات نقل الركاب بأنواعها، الحافلات المستخدمة في خدمات التأجير مع سائق، باستثناء تلك المستخدمة في خدمات النقل العام المحلية والإقليمية الإضافية”، بينما “يمكن استخدام وسائل النقل الأخرى بدون الغرين باس، بشرط الامتثال لتدابير مكافحة العدوى”.