بطريرك الكلدان يشارك في جلسة نقاشية عن نبذ التطرف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ أعلنت البطريركية الكلدانية أن غبطة البطريرك الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو شارك الاربعاء في جلسة نقاشية عن نبذ التطرف.

وقال اعلام البطريركية على الموقع الرسمي للبطريركية الكلدانية (مار أدَيّ)، إن “البطريرك ساكو برفقة معاونه المطران مار باسيليوس يلدو شاركا في الجلسة النقاشية التي اقامها مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية في بغداد التابع الى مستشارية الامن القومي لمناقشة موضوع: التطرف العنيف المؤدي الى الإرهاب”.

وأضافت البطريركية أن “الجلسة النقاشية كانت نموذجية”، والتي “حضرها وفد مركز الاعتدال السعودي، مستشار الامن القومي العراقي السيد قاسم الاعرجي وشخصيات دينية وسياسية واكاديمية مختصة بهذا المجال”.