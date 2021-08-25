مسؤول دفاعي إيطالي حول الحوار مع طالبان: إنهم لا يريدون تحديث الإسلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول دفاعي إيطالي بشأن الحوار مع حركة طالبان، “إنهم لا يريدون تحديث الإسلام”.

وأضاف وكيل وزارة الدفاع، جورجو موليه، في تصريحات متلفزة الأربعاء: “أن نكون أطلسيين وأن نستمر بالاقتناع بذلك على الرغم من أخطاء الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان، يعني التمسك بقوة بقيم الغرب”، ألا وهي “الحرية، الديمقراطية والحوار”.

وذكر موليه أن “شكلاً من أشكال الانفتاح على الحوار أو الحوار الحقيقي مع حركة طالبان التي يحاول أتباعها أن يظهروا للعالم صورة حديثة ومعتدلة، يمكن أن يأتي، على سبيل المثال، من تمديد موعد انسحاب القوات الأجنبية من مطار كابُل، المقرر في 31 آب/أغسطس الجاري”.

وأشار المسؤول الأمني إلى أن “الأمر لم يكن كذلك، على العكس، إنهم يمنعون الناس من المغادرة، الركوب على متن الطائرات وتجاوز ضوابط المطار، بل يزداد بالأحرى فرض القيود والإجراءات”. وأردف “لقد رفضوا الحوار لأن ذلك متأصل في طبيعتهم. إنهم لا يتغيرون، بل يؤكدون ثباتهم على ما هم عليه”.

وخلص موليه الى القول، إن أتباع طالبان “لا يريدون تحديث الإسلام كما يحاولون جعلنا نعتقد، لكنهم ينوون أسلمة الحداثة، وهو أمر مختلف تمامًا”.