إيطاليا: نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بكوفيد 3٪

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ كشفت بيانات وزارة الصحة الإيطالية أنه أجري اليوم الأربعاء 244,420 تحليل كشف عن العدوى والتي أظهر أن نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس قد بلغت 3٪.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم في جميع أنحاء إيطاليا، تسجيل 7548 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد”، ليبلغ “عدد المصابين بفيروس كورونا حاليًا 135.724 شخصًا”، وهم “بزيادة بمجموع 399 حالة عن يوم أمس”.

وبحسب الجدول اليومي الذي تنشره وزارة الصحة على موقعها، فإن هناك 59 حالة وفاة جديدة اليوم”، وأنه “منذ بداية حالة الطوارئ”، ليرتفع بذلك “العدد الإجمالي للضحايا إلى 128,914 شخصاً”، منذ بدء حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة أن “4,502,396 شخصًا أصيبوا حتى الآن بوباء كوفيد 19 في إيطاليا”، بينما “تماثل للشفاء منذ بداية حالة الطوارئ 4,237,758″، أي “بزيادة بمجموع 7081 مقارنة بأمس”.