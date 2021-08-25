عسكري إيطالي: أفغانستان فصل مغلق بالنسبة لناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال عسكري إيطالي: “أخشى أن تصبح أفغانستان فصلًا مغلقًا بالنسبة لحلف شمال الأطلسي والدول الغربية”.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية حول الوضع في أفغانستان ودور حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأربعاء، أضاف رئيس أركان القوة الجوية والدفاع السابق، الجنرال فينشينتسو كامبوريني “قد تقوم بعض الدول منفردة بدور انطلاقا من رغبة واستعداد لديها للحوار مع طالبان، لكن بالنسبة للناتو فإن النقاش مغلق”.

وأشار المسؤول العسكري السابق، إلى أن “كذلك لأنه سيكون هناك أشياء عديدة أخرى يجب التعامل معها والتي تهم المجتمع الدولي”. وأردف: “أنا أفكر، على سبيل المثال، في العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، والتي تفتح سيناريوهات مقلقة”.