رئيس الوزراء البلجيكي “يشرح” قرار بلاده وقف عمليات الإجلاء من أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كروو أن قرار بلاده وضع حد لعمليات الإجلاء من مطار كابُل جاء لدواعٍ أمنية.

وكان دوكروو يعلق، خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم في بروكسل، على قرار الحكومة الفيدرالية وقف عمليات الإجلاء من مطار كابُل قبل يوم واحد من الموعد المعلن سابقاً من قبل وزيرة الدفاع.

وأشار المسؤول البلجيكي أن الوضع في مطار كابُل قد تدهور بشكل ملحوظ منذ يوم أمس الأربعاء، وأن السلطات المعنية تلقت معلومات من مصادر أمريكية تفيد بوجود خطر حدوث هجوم بالقنابل، وأردف: “قلنا منذ البداية أن الأمن أولويتنا”، حسب تعبيره.

وأعلن عن إتمام عملية إجلاء كافة الطواقم البلجيكية الموجودة في مطار كابُل باتجاه باكستان منذ يوم أمس.

لكن دوكروو حرص على التأكيد بأن انتهاء عمليات الإجلاء لا يعني وقف المساعدات التي يمكن لبلاده أن تقدمها للأفغان.

في سياق متصل، كانت السلطات الأمنية البلجيكية قد أعلنت أمس عن نجاح عملية استخباراتية قامت بها من أجل إخراج 250 شخصاً كانوا عالقين في منازلهم في العاصمة كابول بعد ان منعتهم حركة طالبان مراراً من الوصول إلى المطار.

ولم تعط وزارة الدفاع البلجيكية أي تفاصيل عن العملية مكتفية بالقول أن الأشخاص الذين تم إخراجهم هم حالياً في مكان آمن.

يذكر أن السلطات البلجيكية قامت بإجلاء 1400 شخص من المواطنين ومزدوجي الجنسية وحاملي الإقامة البلجيكية من الأفغان وعائلاتهم، بالإضافة إلى بعض رعايا دول أوروبية أخرى مثل هولندا.

وكانت عمليات الإجلاء قد بدأت قبل أكثر من أسبوع من مطار كابُل في أجواء من الفوضى والتوتر وذلك بعد استيلاء حركة طالبان على العاصمة وفرض نفسها قيادة جديدة لأفغانستان.

