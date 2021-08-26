دراغي: هدر أية موهبة نسائية خسارة للجميع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن من الضروري وضع إجراءات ملموسة بشأن مجال العمل، وأن هدر أية موهبة نسائية خسارة بالنسبة للجميع.

وفي رسالة وجهها دراغي بمناسبة افتتاح مؤتمر قمة مجموعة العشرين حول تمكين المرأة، المنعقد في بلدة سانتا مارغريتا (مقاطعة ليغوريا ـ شمال) الخميس، قال إن “اليوم يصادف المؤتمر الأول حول المساواة بين الجنسين في تاريخ مجموعة العشرين، وأنا فخور جدًا بأنه يعقد في ظل الرئاسة الإيطالية”.

وأعرب رئيس الحكومة عن “الشكر لوزيرة (تكافؤ الفرص والأسرة إيلينا) بونيتّي على العمل التحضيري الممتاز الذي قامت به”، مبيناً أن “إيطاليا ملتزمة تمامًا بمكافحة عدم المساواة بين الجنسين ونؤمن بأن مجموعة العشرين يمكن أن تلعب دورًا أساسيًا بدعم النساء في جميع أنحاء العالم”.

وأشار دراغي إلى أنه “خلال فترة الرئاسة الإيطالية (لمجموعة العشرين)، اتخذنا تدابير ملموسة لتحسين وضع المرأة في العالم، في مجال العمل، وتعزيز تحررها وإزالة العقبات التي تعيق حياتها المهنية “.

وأكد رئيس الحكومة أنه “في حزيران/يونيو الماضي، اعتمدنا خارطة طريق تهدف إلى الوصول لتحقيق الهدف المحدد في بريزبين، والذي ينطوي على تقليص الفجوات بين الجنسين في معدل مشاركة القوى العاملة بدول مجموعة العشرين بنسبة 25٪ بحلول عام 2025”.

وخلص دراغي الى القول إن “الجدول يتضمن 17 مؤشرًا تتيح لنا رصد التقدم نحو المساواة الكاملة بين الجنسين في عالم العمل”، فإن “أية خسارة في المواهب النسائية هي بمثابة خسارة لنا جميعًا”.