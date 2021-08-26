رئيس وزراء إيطاليا: يجب فعل كل ما بوسعنا لضمان حرية وحقوق المرأة الأفغانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أنه يجب علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لضمان حرية وحقوق المرأة الأفغانية.

وفي رسالة وجهها دراغي بمناسبة افتتاح مؤتمر قمة مجموعة العشرين حول تمكين المرأة، المنعقد في بلدة سانتا مارغريتا (مقاطعة ليغوريا ـ شمال) الخميس، قال إن “اجتماع اليوم قد أصبح أكثر إلحاحًا بسبب الأزمة في أفغانستان. يجب ألا نخدع أنفسنا: فالفتيات والنساء الأفغانيات على وشك فقدان حريتهن وكرامتهن، والعودة إلى الحالة المحزنة التي كن فيها قبل عشرين سنة خلت”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن النساء “تخاطرن بأن تصبحن مواطنين من الدرجة الثانية مرة أخرى، ضحايا للعنف والتمييز المنهجي، فقط لأنهن نساء”، لذا “يجب على مجموعة العشرين بذل كل ما في وسعها لضمان أن تحافظ المرأة الأفغانية على حرياتها وحقوقها الأساسية، وعلى وجه الخصوص الحق في التعليم، كما ينبغي الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في السنوات العشرين الماضية”.

وخلص دراغي الى القول إنه “بصفتنا دول مجموعة العشرين، لدينا التزامات ليس فقط تجاه مواطنينا، بل تجاه المجتمع الدولي أيضًا. يجب أن ندافع عن حقوق المرأة في كل مكان في العالم، وبشكل خاص حيث تتعرض للتهديد”.