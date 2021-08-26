أوروبا: نسعى لإتمام عمليات الإجلاء من أفغانستان بأسرع وقت ممكن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الاتحاد الأوروبي أن عمل مؤسساته منصب حالياً على إتمام عمليات إجلاء موظفيه والأفغان الذين تعاونوا معهم من أفغانستان بأسرع وقت ممكن.

وأشار المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى نجاح عملية إجلاء 400 شخص من الأفغان الذين تعاونوا وعملوا مع بعثة الاتحاد في كابُل وعائلاتهم، مؤكداً أنهم حالياً في أماكن آمنة وهناك تحركات لإعادة توطينهم.

لكن عدد قليل من موظفي المؤسسات الأوروبية، حسب كلام بيتر ستانو، لا يزال متواجداً في أفغانستان لإتمام عمليات الإجلاء في أجواء شديدة الخطورة والتغير.

وأقر المتحدث أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي لا تسيطر على مجريات الأمور، بسبب عدم امتلاكها لطائرات خاصة لإجلاء العاملين لصالحها، “نحن نتعاون مع الدول الأعضاء في هذا المجال”، وفق كلامه.

وتشير المفوضية الأوروبية إلى انها قامت بتمويل بعض الرحلات الجوية التي قادتها الدول الأعضاء لإجلاء الأجانب والأفغان المتعاونين من مطار كابُل.

هذا ويرفض الأوروبيون التكهن بما سيكون عليه الحال في هذا المطار بعد تاريخ 31 آب/أغسطس الجاري وهو الموعد النهائي الذي حددته حركة طالبان، الحاكم الجديد لأفغانستان، لانتهاء عمليات خروج كافة الأجانب من البلاد.

يذكر أن العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد قد أعلنت اليوم عن وقف عمليات الإجلاء تحسباً لخطر حدوث هجوم إرهابي في مطار كابُل أو في محيطه.

وكانت عمليات إجلاء الأجانب قد بدأت بشكل عاجل وفوضوي بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول تزامناً مع انسحاب القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها تحت راية حلف شمال الأطلسي من البلاد بعد عشرين عاماً من العمل هناك.

