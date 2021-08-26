عسكري إيطالي: الناتو فقد مصداقيته منذ زمن ويتطلب إعادة تأسيسه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – “لقد فقد حلف شمال الأطلسي (ناتو) مصداقيته منذ مدة طويلة، وهذا الانسحاب من أفغانستان هو مثال آخر على الحاجة إلى إعادة تأسيسه”.

وفي معرض حديثه لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية عن الوضع في أفغانستان ودور حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ذكّر رئيس أركان سلاح الجو السابق، الجنرال ليوناردو تريكاريكو، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد “ترامب وصف الحلف بأنه قد عفا عليه الزمن، و(الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون بأنه قد مات دماغياً. هذه مصطلحات فجة لكنها تعطي فكرة جيدة عن الوضع الحالي للحلف”.

وأشار تريكاريكو إلى أن ما حدث في أفغانستان “كان هزيمة، لكن لم تُهدر 20 عاما. أيا كان ما يقوله الرئيس بايدن، فلم نكن هناك لهزم الإرهاب فقط، بل لأجل ما يلزم لبناء الدولة، فإن اسم مهمة ‘الدعم الحازم’ يقول كثيراً بالفعل”.

وذكر العسكري السابق، أنه “في هذا السياق، تم إجراء عملية تحريك المجتمع الأفغاني من أجل تحفيز التنمية”. واختتمت بالقول: “لقد تم إنجاز أشياء كثيرة بهذا المعنى، ويكفي مجرد سؤال المنظمات غير الحكومية عن التغييرات التي حدثت في قطاع التعليم والصحة من الأمس إلى اليوم”.