بوريل يزور تونس خلال الأسابيع القادمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يقوم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بزيارة إلى تونس خلال الأسابيع القليلة القادمة لمناقشة تطورات الوضع في البلاد مع الأطراف المعنية هناك.

هذا ما أعلنه اليوم المتحدث باسم بوريل، بيتر ستانو، والذي أشار إلى أن الاتحاد يتابع عن كثب ما يجري في تونس وكذلك في دول شمال أفريقيا.

وكان ستانو يعلق على قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، قبل أيام تمديد تعليق البرلمان بدون طرح خارطة الطريق التي كان تعهد بها.

وأشار الناطق باسم المفوض الأوروبي إلى أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي أخذت علماً بالقرار الأخير للرئيس التونسي، مؤكداً أن موقف بروكسل من تونس، وهي شريك هام بالنسبة للاتحاد لم يتغير.

وكان الاتحاد الأوروبي قد طلب في تموز/يوليو الماضي بعد إعلان سعيد تعليق البرلمان، من السلطات التونسية العمل على حفظ الاستقرار في البلاد، تلبية تطلعات الشعب والخروج من الأزمة الاقتصادية.

هذا وينظر الأوروبيون إلى تونس على أنها البلد الوحيد الذي نجا من اضطرابات الربيع العربي ونجح في التحول نحو الديمقراطية وأنها شريك هام في التعاون في عدة مجالات مثل محاربة الإرهاب والهجرة غير النظامية.

