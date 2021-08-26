ستولتنبرغ: أخطاء بأفغانستان لكن أوروبا لا تزال بحاجة إلى الناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – اعترف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بأن هناك أخطاء وقعت في أفغانستان، لكن أوروبا لا تزال بحاجة إلى الناتو.

وفي حديثه لمجموعة من الصحف الأوروبية بما فيها صحيفة (إل صولي 24 أوري) الإيطالية، الخميس، قال ستولتنبرغ إن “الوقت لفهم الأخطاء التي تم ارتكابها في أفغانستان سيسنح لدينا، وكذلك النتائج التي تم تحقيقها. لقد سمحنا بإحراز تقدم اجتماعي هام”، مبينا أن “منظمة ديمقراطية كالناتو، يجب أن تكون متواضعة، تجيد تحليل التحديات التي تواجهها والأخطاء ارتكبتها. على الحلف الأطلسي أن يعرف كيف ينتقد نفسه”.

وأشار سكرتير (ناتو) الى أنه “كان بإمكاننا توقع المزيد بعد 20 عامًا من الاستثمار في القوات المسلحة الأفغانية”، لافتا الى أن “غياب القيادتين السياسية والعسكرية، أسفرت عن هزيمة الجيش الأفغاني”.

ورأى ستولتنبرغ، وهو رئيس وزراء نرويجي أسبق، أن “التفكير بإمكانية أوروبا الدفاع عن نفسها بدون الولايات المتحدة أو الناتو هو أمر خاطئ”، لأن “الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرًا على الدفاع عن أوروبا”، وذلك “لأسباب مالية جزئيًا، فـ80٪ من الإنفاق العسكري للحلف يأتي من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

وتابع “كذلك لأسباب جغرافية جزئيًا: النرويج في الشمال وتركيا في الجنوب، كندا، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من الغرب. للدفاع عن أوروبا”. وقال إن “أي محاولة لإضعاف الارتباط عبر الأطلسي لن تضعف الناتو فقط”، الذي “يظل تحالفًا قويًا للغاية”، بل “سيقسم أوروبا نفسها أيضًا”.

ثم تحدث ستولتنبرغ عن “مأساة الشعب الأفغاني”، واعترف بأن “من المريع أن التقدم الاجتماعي الذي تم إحرازه في السنوات الأخيرة أصبح الآن في خطر”، وأقر “بمعضلة أن الجميع يرغبون بمزيد من الوقت لإجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص من أفغانستان”، لكن “البقاء بعد 31 آب/أغسطس دون موافقة ضمنية من قيادة طالبان سيزيد من مخاطر الهجمات الإرهابية”.

وذكر أنه “على مدى السنوات العشرين الماضية تمكنا من منع أفغانستان من أن تصبح ملاذاً آمناً للإرهاب الدولي. وبغض النظر عما يحدث في البلاد، يجب أن تظل أمريكا وأوروبا متحدتين لأننا نواجه تغييراً في ميزان القوى، بمستوى عالمي على ضوء ازدياد عدوانية روسيا وسمو مكانة الصين”.

وخلص ستولتنبرغ الى القول، إن “قرار مغادرة أفغانستان كان صعبًا، لكنه لا يغير التزام الحلفاء بالدفاع عن بعضهم البعض، ولا ينفِ الحاجة أن تبقى أمريكا الشمالية وأوروبا متحدتين”.