بلجيكا تسجل ست وفيات جديدة بكوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – سجلت السلطات الصحية البلجيكية ست حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع إجمالي عدد ضحايا الوباء في البلاد إلى 25348 شخصاً.

وأشارت السلطات أيضاً إلى استمرار ارتفاع أعداد المصابين بالوباء، فقد تم الإعلان عن 2695 حالة جديدة خلال يوم واحد، ليصل عدد من أصابهم الوباء منذ بداية انتشاره في البلاد إلى 1173108 شخصاً.

هذا و لا يزال عدد مصابي وباء كوفيد 19 الذين يعالجون في المشافي في ارتفاع مستمر، فهي تستقبل حالياً 623 مريضاً منهم 179 في وحدات العناية المشددة.

وتقول السلطات الصحية المختصة أن معظم الحالات الجديدة تعود لأشخاص لم يتلقوا اللقاح نهائياً أو تلقوا جرعة واحدة منه فقط.

