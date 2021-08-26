جينتيلوني: أهم مهمة عسكرية في تاريخ الناتو انتهت بطريقة كارثية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون المالية والاقتصادية باولو جينتيلوني: “أحاول دائمًا التمييز بين الخاتمة ومعنى المهمة في أفغانستان، التي ما أزال أدافع عنها، ولنفكر بهزيمة تنظيم (القاعدة)”، لكن “لا يمكننا أن نغض الطرف عن حقيقة أن أهم مهمة عسكرية في تاريخ الناتو انتهت بطريقة كارثية”.

وأضاف جينتيلوني في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الخميس، أنه “لا يزال أمامنا أيام حساسة وصعبة للغاية. لم يتم تطبيع الوضع في كابُل بشأن المطار بعد، وإذا نظرنا إلى أبعد من ذلك: من الواضح أن هذه الهزيمة ستكون ذات تأثير جيوسياسي كبير”. فـ”الصورة جانب أساسي في علاقات القوة، لذلك من المدهش تمامًا أنه مع الأولوية الهائلة التي أعطتها الولايات المتحدة لتحدي المحيط الهادئ، تجلت هذه المشكلة الهائلة في آسيا على وجه التحديد”.

وأوضح المفوض الأوروبي، أنه “حتى إذا لم يكن الصينيون متحمسين لإمارة إسلامية على حدودهم، فستكون لها ميزة اقتصادية بلا شك، ويكفي التفكير في تنازلات المناجم التي يمتلكونها في أفغانستان، والتي لم يتطرقوا إليها بعد. وفوق كل ذلك، سيحظون بفوائد في مجال علاقات القوة”.

وذكر رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق “إنها مفارقة رهيبة، لكن هذه الكارثة يمكن أن تؤدي إلى طفر في دور أوروبا. لا يستطيع الاتحاد الأوروبي تحمل فائض من الضعف الجيوسياسي، ومن المفارقات أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجعل الظروف سانحة”.

وتابع: “البلد الأكثر ترددًا في تعزيز القدرات المستقلة للدفاع الأوروبي كان كانت فرنسا دائمًا، وقد أصبحت الآن الدولة الأكثر مواءمة. وألمانيا، خلال 15 عامًا، تحولت من كونها مترددة للغاية إلى داعم بشكل تام”. وخلص جينتيلوني إلى القول إن “علينا في المستقبل أن نكون حلفاء مستقلين للولايات المتحدة الأمريكية”.