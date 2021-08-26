جينتيلوني: التعافي أفضل من المتوقع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون المالية والاقتصادية باولو جينتيلوني، إن التعافي يجري بشكل أفضل مما كان متوقعاً، ومن الجيد أن تصل الأموال الأوروبية الآن.

وأضاف جينتيلوني في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الخميس، أن “يبدو أن الاقتصاد قد وجد طريقة للتعايش مع هذا الوباء، بشكل منخفض الكثافة”، وأن “من المهم جدًا أن تصل أموال صندوق التعافي الآن، بمجرد بدء الانتعاش”.

وأوضح المفوض الأوروبي، أن “الأموال لن تستخدم للاستجابة لحالة الطوارئ، بل للاستثمارات والإصلاحات وضمان جودة اقتصادنا المستقبلي”.

وخلص جينتيلوني إلى القول إن “في عام 2022، ستعود إيطاليا إلى مستويات ما قبل كوفيد. لكننا لا نرمي إلى الانتعاش وحسب”، فـ”مع أموال صندوق الجيل القادم الأوروبي، نريد تجنب إضفاء الطابع الياباني على الاتحاد الأوروبي”.