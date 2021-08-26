مسؤول إيطالي: لا لتمرير المهاجرين السريين المعتادين كلاجئين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قال مسؤول إيطالي محلي إن “عمدتي مونتزا وبريانتزا (من الحزب الديمقراطي) يتزاحم حقاً في السباق لاستقبال اللاجئين الأفغان، ومع ذلك، سيكون من الضروري التأكد من أن ألا يرسلوا لنا المهاجرين السريين الأفارقة المعتادين على أنهم لاجئين”.

وأضاف نائب زعيم كتلة حزب الرابطة في المجلس الإقليمي لمقاطعة لومباردية (شمال) أندريا مونتي، في مذكرة الخميس، أن “لا شيء يقال عن الدفاع عن حقوق الإنسان، فهو أمر مقدس، لكن حالة الطوارئ الإنسانية هذه يجب ألا تصبح العذر المعتاد لجلب أناس إلى هنا، لا يهربون من أي أزمة أو حرب، بل مجرد مهاجرين اقتصاديين”.

وطلب مونتي من حاكم مونتزا “توخي الحذر والمزيد من الاهتمام، نظرا لأن بريانتزا تمثل حقيقة مختلفة مقارنة بمحافظات لومبارديا الأخرى”، فـ”لقد تمكنا من إدارة شؤون الاستضافة من قبل كيان واحد فقط”.

وخاطب ممثل الرابطة العمدتين من يسار الوسط، قائلا إنه “إذا أردتما تولي زمام الأمر، فعليكما قبول اللاجئين الأفغان فقط وإدارة العملية على مستوى المقاطعات بشكل مباشر، دون الاستعانة بمصادر خارجية وعهد الأمر بأسره لتعاونية واحدة، كما حدث سابقاً”. واختتم بالقول إنه “خلافاً لذلك، سيصبح عدد الأشخاص الذين سيحظون بحق اللجوء ضخمًا”.