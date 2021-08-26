متحدث أوروبي: نتطلع لمتابعة المفاوضات مع الإيرانيين للتوصل إلى نتائج

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأن الاتحاد يتطلع لمتابعة المفاوضات مع الطرف الإيراني من أجل وضع الاتفاق النووي الموقع بين الأطراف الدولية وايران على الطريق الصحيح والوصول إلى نتائج.

جاء هذا الموقف في معرض تعليق المتحدث على تمرير البرلمان الإيراني لأغلبية أعضاء الحكومة الجديدة التي ستعمل مع الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي.

وأشار بيتر ستانو إلى أن الاتحاد الأوروبي جاهز لبدء النقاش مع الحكومة الإيرانية الجديدة وفق مقاربة متوازنة، “سننتقد المواضيع التي تثير قلقنا وبنفس الوقت سنتعاون في مجالات المصالح المشتركة”، وفق كلامه.

ووصف ستانو بـ”الشريك” وزير الخارجية الإيراني الجديد أمير حسين عبد اللهيان، مشيراً إلى وجود اتصالات أوروبية معه.

يذكر أن المفاوضات التي انطلقت في بداية نيسان/أبريل الماضي لإعادة إحياء الصفقة النووية الموقعة مع ايران قد توقفت دون تحقيق نتائج تُذكر على أمل أن تُستأنف بعد تولي رئيسي لسدة الحكم وتشكيل الحكومة الجديدة في ظهران.

