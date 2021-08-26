نقابة إيطالية: شركة إيتا في طريقها نحو مجزرة اجتماعية حقيقية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأت نقابة إيطالية، أن شركة إيطاليا للنقل الجوي (إيتا) تشق طريقها نحو مجزرة اجتماعية حقيقية.

وقال الاتحاد النقابي الأساسي (USB) في بيان، إن “بداية الاجتماعات بين (إيتا) الجديدة والمنظمات النقابية، كاتحادنا، والكونفدرالية الإيطالية العامة للعمل (CGIL)، الكونفدرالية الإيطالية لنقابات العمال (CISL) والاتحاد الإيطالي للعمل (UIL) تميزت ببعض الأحداث السياسية ذات أهمية هائلة وتداعيات رهيبة على موظفي الشركة اليوم”، أو بالأحرى أليتاليا السابقة.

وذكر البيان أنه “باختصار، إن لم يتم وقف هذه التداعيات، فستلقي بظلالها على ملايين العمال الإيطاليين أيضاً”، وأن “النقطة السياسية الرئيسية هي أن الشركة المملوكة للقطاع العام، يجب أن تتحرر من عقد قطاع (Assoaereo) الخاص، كما فعلت شركة (فيات) عندما انفصلت عن اتحاد الصناعيين الايطاليين (كونفيندوستريا)، وبالتالي قررت امتلاك مطلق الحرية في كل شيء”.

وذكر أن هذه الحرية تمتد “من إدارة تسريح العمال، إلى عقد العمل الجماعي الجديد، مرورا بالموافقة على سياسات الشركة، دون أي ارتباط يلزمها باحترام تلك الحقوق والإنجازات التي اكتسبها العاملون في هذا القطاع على مر السنين على الأقل”.

وأشارت النقابة العمالية إلى أنه “واضح كيف أن قرارا مثل هذا ينضج في إطار اقتصادي وسياسي تمليه تلك العقيدة الأوروبية التي حددها دراغي الآن، والتي تريد أن تلتزم الدولة بتعزيز نمو الفئات الصناعية فقط”، وفي الوقت نفسه “عازم على التخلي عن تلك الشركات التي لا تعتبر كذلك أو تلك الموجودة في أسواق جذابة أي، تمثل أدوات مساومة محتملة على المستوى الأوروبي، وبالتالي لا يحق لها الحصول على الدعم بحكم التعريف”.