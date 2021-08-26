إطلاق نار على طائرة إيطالية بمطار كابُل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت السلطات الإيطالية عن إطلاق النار على طائرة إيطالية تحمل على متنها صحفيين و 98 مدنياً أثناء مغادرتها أفغانستان بعد إقلاعها من مطار كابُل”.

وفي حديث مباشر لنشرة أخبار قناة (سكاي 24) من على متن الطائرة من طراز (C-130) التابعة لسلاح الجو الإيطالي، قالت الصحفية المتواجدة هناك على الهواء، إن “حركة طالبان حاولت ضربنا بالمدافع الرشاشة الثقيلة”، إلا أن “الطيار رد بسرعة وانحرف لتجنب الإصابة، بعد دقائق قليلة من إقلاعه من مطار كابُل”.

وتحدثت الصحفية عن “لحظات من الذعر على متن الطائرة، التي تحلق الآن على ارتفاع 4 آلاف قدم عن الأرض، للقيام بمناورات تحويل المسار”.

من جانبها، غردت رئيس كتلة حزب (فورتسا ايتاليا) بمجلس الشيوخ، ليشا رونتزوللي، أنه “أثناء الإقلاع من مطار كابُل، تم إطلاق النار على طائرة تابعة لسلاحنا الجوي”. مشيرة إلى أن هذا السلوك “يظهر الوجه الحقيقي لطالبان يومًا بعد يوم”.

وخلصت السيناتورة متسائلة: “ألا يزال هناك من يؤمن بأن علينا السعي للحوار مع أتباع طالبان؟”