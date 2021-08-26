إيطاليا: 7221 إصابة بكوفيد و43 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن هناك 7221 إصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد اليوم.

وبحسب الجدول اليومي الذي تنشره وزارة الصحة على موقعها، فقد “تم تسجيل 43 حالة وفاة أخرى منذ يوم أمس، ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 128,957 منذ بداية حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا”.

وذكرت النشرة الصحية أنه “منذ يوم أمس تم اجراء 220,872 تحليل كشف عن العدوى”، والتي بموجبها “بلغ معدل الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 3.2٪”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “يوجد حاليا 503 مرضى في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات”، وهم “بزيادة بحاصل 4 حالات مقارنة بالأمس”، بينما “تم إدخال 4059 شخصًا إلى المستشفيات لظهور أعراض غير خطيرة عليهم”، وهم “بزيادة بمجموع 36 حالة”.