بلجيكا: استقرار معدلات الإصابة بكوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت السلطات الصحية البلجيكية أن المعدل الوسطي للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قد بلغ 1942 حالة في الفترة ما بين 17 إلى 23 الشهر الحالي، وهو المعدل نفسه المسجل خلال الأسبوع الذي سبقه.

وأوضحت السلطات في أحدث تقاريرها حول مؤشرات وباء كوفيد 19 في البلاد، أن عدد المصابين بالوباء الذين يعالجون في وحدات العناية المشددة قد بدأ يسجل انخفاضاً طفيفاً في الأيام القليلة الماضية

ويبلغ عدد أفراد هذه الشريحة من المصابين حالياً 602 شخصاً منهم 182 في وحدات العناية المشددة.

أما بالنسبة لأحدث الإحصائيات، فقد تم تسجيل 6 حالات وفاة و2467 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتأتي الأرقام الجديدة لترفع العدد الإجمالي للمصابين بكوفيد 19 في بلجيكا إلى 1,175,575 شخصاً وعدد ضحاياه إلى 25,354 آخراً.

