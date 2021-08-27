آخر التطورات في أفغانستان محور لقاء دراغي ولافروف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت الحكومة الإيطالية عن لقاء جمع صباح الجمعة رئيس الوزراء ماريو دراغي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وعلم من مصادر في مقر الحكومة، قصر (كيجي)، أنه “خلال اجتماع هذا الصباح، بحث رئيس الوزراء والوزير الروسي آخر التطورات في أفغانستان، وشددا على الأهداف ذات الأولوية لضمان الاستقرار والأمن في البلاد”، وكذلك “على المستوى الإقليمي، للتعامل مع الطوارئ الإنسانية القائمة وضمان احترام حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق المرأة”.

وأفادت المصادر ذاتها، أنه “تم خلال الاجتماع أيضاً، تناول دور المحافل الدولية المختلفة، بما في ذلك مجموعة العشرين، في مناقشة آفاق حل الأزمة في أفغانستان”.