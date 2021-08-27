دي مايو يؤكد للافروف الرغبة بالحوار والتعاون حول أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إنه “مع نظيري لافروف أكدنا من جديد رغبتنا بالحوار والتعاون في هذه المرحلة البالغة الحساسية على جدول الأعمال الدولي”.

وخلال لقاء صحفي مشترك في مقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا) مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أضاف الوزير دي مايو أنه “في سياق لا يمكن إلا أن يثير لدينا قلقا عميقا، فإن موسكو تعدّ لاعباً رئيساً في إدارة الوضع المتأزم الحالي، ومن منظور التوصل إلى نهج إنساني دولي”.

وتابع: “علينا ضمان ألا يعود هذا البلد ليكون ملاذا آمنا للإرهاب وأن نتفق على المستوى الدولي على استراتيجية لإدارة تأثير الهجرة”، من أفغانستان. وقد “ذكرت للافروف أهمية التوصل إلى نهج دولي موحد، لأن التحرك العالمي وحده يمكنه أن يكون فعالاً تجاه السلطات الجديدة في كابُل”.

وشدد وزير الخارجية على أنه “لا نريد أن تدفع دول الجوار ثمن الأزمة في أفغانستان. لقد ناقشنا ذلك في اجتماع مجلس الوزراء أيضًا”، مبيناً أن “هدفنا مساعدة تلك الدول على مواجهة الهجرة الجماعية من أفغانستان”. واختتم مبدياً رأيه، بأن صور اللاجئين “على الحدود مع باكستان تثير قلقاً كبيراً”.