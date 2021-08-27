لافروف: إيطاليا تؤيد دعوة إيران وباكستان لمجموعة العشرين حول أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن “إيطاليا أكدت لروسيا أنه في قمة مجموعة العشرين المخصصة لأفغانستان، إذا تم تنفيذ هذه المبادرة، ستتم دعوة باكستان وإيران ودول أخرى مهتمة مباشرة بالأزمة ولكنها ليست جزءًا من المجموعة”

وأضاف الوزير الروسي في مؤتمر صحفي مشترك عقده في قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية، مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، أن بلاده شددت على “الحاجة إلى إيجاد صيغة شاملة”، بشأن أفغانستان.

وقال لافروف “لقد حظينا بدعم ووعد الزملاء الإيطاليين بأن هذه الدول ستتم دعوتها أيضًا إذا تم تنفيذ هذه المبادرة”، مشددًا على أن “أولوية روسيا هي سلامة حلفائنا”، أي “الدول الواقعة جنوب روسيا، والمعرضة لخطر فتح الحدود”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الروسية إلى أن “مجموعة العشرين تمثل بالتأكيد إمكانية تكثيف التعاون بين مختلف البلدان. ​​على العكس من مجموعة السبع، تعكس مجموعة العشرين الواقع متعدد الأقطاب لعالمنا”.

وذكّر لافروف بأن “الحلول المشتركة ليست سهلة أبدًا” في أفغانستان، التي “تدعوننا لتوحيد جهودنا بشأنها”. واختتم مشيرا إلى أن “الشأن الأفغاني وأمن الحدود بشكل خاص، قد تم بحثه من قبل موسكو، في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، كما تم بحثه في إطار منظمة شنغهاي للتعاون أيضاً”.