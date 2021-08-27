إيطاليا: محاربة الإرهاب في أفغانستان بنهج شامل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها لويجي دي مايو، إن إنه “فيما يتعلق بقضية أفغانستان، أتفق تماما مع المبدأ الذي يشكل بموجبه الأمن والنهج المرتبط بالسياسات الأمنية في الوقت الحالي، أولوية بالنسبة لدول الجوار”.

وخلال لقاء صحفي مشترك في مقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا) مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أضاف الوزير دي مايو، أنه “لقد تعلمنا في كل هذه السنوات أن محاربة الإرهاب وبالتالي التهديد الأمني، ينبغي أن تتم من خلال نهج شامل”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية، إلى أن هذا النهج “يمر عبر النقاط التي وضعناها في قلب أولويات خطة عملنا، ولدعم مبدأ أن محاربة الشعب الأفغاني للإرهاب تعني مساعدة السكان المدنيين وجعل الاقتصاد ينمو”.