دي مايو: قمة مجموعة العشرين الاستثنائية لتعزيز التنسيق الدولي حول أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن “القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين”، حول الأزمة في أفغانستان “ستجعل من الممكن تعزيز التنسيق الدولي” بشأن الأولويات الخمس التي سبق وأن حددتها الحكومة الإيطالية.

وخلال لقاء صحفي مشترك في مقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا) مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، رأى الوزير دي مايو أن “شكوكاً كبيرة تلقي بثقلها على مستقبل أفغانستان”، وأنه “يمكن لمجموعة العشرين في هذا السياق أن تمثل منصة أساسية لتفضيل إدارة مسؤولة للأزمة”.

وذكر وزير الخارجية أن “الساعات القليلة المقبلة، ستهد مغادر آخر طائرة إيطالية من طراز (C-130) من كابُل”، والتي “على متنها القنصل كلاودي، السفير بونتيكورفو وعناصر قوات الدرك (كارابينييري) الذين ساهموا في عمليات الإخلاء”.