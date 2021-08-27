لافروف: زيادة التبادل مع الشركات الإيطالية بنسبة 30٪ في النصف الأول لـ2021

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن التبادل التجاري بين الشركات الإيطالية والروسية قد شهد زيادة بنسبة 30٪ في النصف الأول للعام الجاري.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده في قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية، مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، الجمعة، أوضح الوزير الروسي أن “حجم التبادل المذكور، قد ارتفع “ليصل إلى 12 مليار دولار”، مذكراً بأن “إيطاليا هي واحدة من الدول المهمة بالنسبة لروسيا، على صعيد العلاقات التجارية، الاقتصادية والاستثمارية”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الروسية إلى أنه “على الرغم من الأزمة الصحية، فإن الحوار الثنائي لا يتواصل فحسب، بل يتطور تدريجياً”، واختتم مطالباً بأن يكون “نظام إصدار التأشيرات أكثر مرونة”.