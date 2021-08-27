وزير الخارجية الإيطالي: التعاون مع موسكو محوري بشأن ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – شدد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو على أن “التعاون مع موسكو أمر محوري بشأن ليبيا”.

وقال دي مايو خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الخارجية قصر (فارنيزينا) الجمعة، بالاشتراك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، “لقد أكدت التزام إيطاليا باستقرار البلاد الدائم وشاطرت الحاجة الماسة من جانب المجتمع الدولي لمواصلة دعم المفاوضات الليبية الداخلية”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول: “لقد ذكّرت الوزير لافروف أيضاً بقلقنا من ناحية قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني”، والذي “يجب تقديم ضمانات كاملة بشأنه”.