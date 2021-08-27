إيطاليا: 7826 إصابة بكوفيد و45 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 7826 إصابة بفيروس كورونا تم تسجيلها في أنحاء البلاد اليوم الجمعة.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم تسجيل 45 حالة وفاة منذ يوم أمس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 129,002 منذ بداية حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن تفشي وباء كوفيد 19”.

وذكرت النشرة الصحية أنه “في الأربع والعشرين ساعة الماضية تم إجراء 265,480 تحليل كشف عن العدوى”، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 2.9٪”.

ولفتت النشرة إلى أن “أعداد المرضى في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات بلغ اليوم 511 شخصاً”، وهم “بزيادة بحاصل 8 أشخاص”، واختتمت بالقول: “في حين أن أولئك القابعين في أقسام الحالات غير الحرجة 4114″، أي “بزيادة بمجموع 55 حالة”.