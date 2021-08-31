بوريل: الحوار السياسي مع طالبان لا يعني الاعتراف بها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن قناعته بأن الحوار السياسي مع حركة طالبان لا يعني الاعتراف بها.

جاء ذلك في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تعليقا على الاجتماع الدولي الذي دعت لعقده افتراضياً الولايات المتحدة الأمريكية أمس مع الشركاء الدوليين لتدارس آليات التعامل مع التطورات في أفغانستان.

وركز المشاركون في الاجتماع، وفق تغريدة بوريل، على أهمية ضمان وصول آمن للمساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، الاستمرار في محاربة الإرهاب، تأمين ممر آمن للأفغان الذين لا زالوا يرغبون بالمغادرة والهجرة.

هذا ورغم أن عمليات الاجلاء الدولية قد انتهت رسمياً، إلا أن عدد غير معروف من الرعايا الأجانب والأفغان الذين تعاونوا مع قوات التحالف لا زالوا في عالقين في أفغانستان.

وتؤكد العديد من المصادر العسكرية والسياسية أن الدول الأوروبية تجري اتصالات “عملية الطابع” مع طالبان لإتمام إخراج رعاياها ومن يستحقون الحماية الدولية من أفغانستان.

ويتمحور العمل الأوروبي في الملف الأفغاني حول تفادي أزمة هجرة جديدة والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للأفغان في الداخل ودول الجوار عبر الوكالات الأممية والمنظمات غير الحكومية العاملة في الميدان.