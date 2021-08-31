مدير إيني: الامارات ودول الخليج إستراتيجية بالنسبة لنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الايطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، إلى أن دولة الامارات العربية المتحدة، مثل دول الخليج بأكملها تعتبر “منطقة إستراتيجية لـ إيني التي تقوم بالعديد من الاستثمارات” هناك تصل إلى “حوالي 20 مليار دولار على مدى الـ 5-6 سنوات المقبلة” في ظل “الالتزام بتحول الطاقة”.

ولفت الرئيس التفيذي لعملاق الطاقة الايطالي، مخاطبا الثلاثاء منتدى (الطاقة الجميلة لإيطاليا) بمقر مجموعة آدنكرونوس الاعلامية بالعاصمة روما، إلى أن “الإمارات تستثمر بكثافة في الانتقال والتحول الطاقوي: من الطاقة الشمسية إلى تقنية التقاط ثاني أكسيد الكربون، وأيضًا في الصناعات الكيميائية الدائرية والتكرير”.