أسلبورن: أوروبا لا تزال غير جاهزة للتعامل مع أزمة هجرة جديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر وزير الخارجية والهجرة في لوكسمبورغ جان أسلبورن، عن قناعته بأن أوروبا لا تزال غير جاهزة للتعامل مع أزمة هجرة جديدة، داعياً الدول الأعضاء لفتح المجال أمام إعادة توطين أكبر عدد ممكن من الأفغان المعرضين للخطر في بلادهم خاصة النساء والفتيات والقضاة والصحفيين والناشطين في مجالات حقوق الانسان.

وكان الوزير أسلبورن يدلي بتصريحات صحفية اليوم لدى وصوله إلى مقر انعقاد الاجتماع الطارئ لوزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد في بروكسل، أشار فيها إلى أن دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لم تتقدم منذ عام 2015 على طريق إقرار سياسة هجرة فعالة وموحدة.

واعتبر اسلبورن أن وضع الاتحاد في مواجهة ملف الهجرة أسوأ مما كان عليه عام 2015، فـ” سياسة الهجرة الأوروبية لا تتقدم بل تمضي في الاتجاه المعاكس، وهذا مؤسف، وعلى الدول الأعضاء العمل لإتاحة الفرصة للمفوضية لتقديم اقتراحات بشأن إعادة التوطين”، حسب كلامه.

هذا ولا تزال دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ترفض بشكل قاطع الالتزام باستقبال اللاجئين الأفغان، ما يعرقل الوصول إلى تفاهم مشترك حول عدد الأماكن الجديدة التي تخصيصها لإعادة التوطين. وقال وزير خارجية لوكسمبورغ “سأكافح من أجل تأمين حماية إنسانية للأفغان الذين يواجهون الخطر في بلادهم”.

هذا وشدد العديد من وزراء داخلية الدول الأعضاء على ضرورة العمل مع الدول المجاورة لأفغانستان لدرء أي أزمة هجرة جديدة نحو أوروبا.

وكانت المفوضية قد عبرت عن أملها في أن تتوصل الدول الأعضاء إلى توافق على إعادة توطين ما بين 10 إلى 30 ألف لاجئ، من أفغان وغيرهم، خلال عامين.