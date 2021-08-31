فون دير لاين: تطعيم 70% من الأوروبيين نجاح كبير للعمل الجماعي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عن التوصل إلى تلقيح 70% من مواطني دوله البالغين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ما يعني أن 256 مليون مواطناَ يتمتعون الآن بالحماية الكاملة بعد أن تلقوا كلتا الجرعتين.

وتعليقاً على هذا، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأمر بـ”النجاح الكبير”، مشيرة إلى أنه دليل على أهمية العمل الأوروبي المشترك في مواجهة الأزمات.

ورأت فون دير لاين، في تصريحات لها اليوم، أن تأمين اللقاح الكامل ضد كوفيد 19 لـ 70% من المواطنين يعني أن التكتل الموحد، بمؤسساته ودوله يحتل مكان الريادة في العمل الدولي على محاربة الوباء.

وناشدت المسؤولة الأوروبية كافة المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح بعد إلى العمل على فعل ذلك، مشددة على أن تلقي اللقاح يعتبر الطريقة الوحيدة التي ستمنع انتشار الفيروس وظهور متحورات جديدة منه.

كما تعهدت بالاستمرار في العمل من أجل تقديم اللقاحات إلى باقي دول العالم، خاصة الدول الفقيرة والمتوسطة الدخل، منوهة بأن الاتحاد هو من أهم المساهمين في آلية كوفاكس التي تسهم في توفير كميات من اللقاحات لتلك الدول.