برلماني إيطالي معارض: على أمريكا إستضافة اللاجئين الافغان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى برلماني ينتمي لحزب (إخوة إيطاليا) اليميني المعارض أن على الولايات المتحدة الامريكية تحمل أعباء استقبال اللاجئين الافغان كونها المسؤولة الرئيسية عن الوضع الراهن، على حد وصفه.

وقال نائب رئيس مجلس النواب، فابيو رامبيللي، في تصريحات الثلاثاء “ينبغي على الولايات المتحدة تولي مسؤولية استقبال الأفغان وهذا أقل ما يمكن قوله. فهي المسؤولة الرئيسية عن الوضع والعواقب تقع على عاتقها ولا يمكنها التهرب من استضافة الافغان الفارين من بلادهم” بعد عودة حركة طالبان إلى سدة الحكم.

وأضاف “لقد استنكرنا مرارًا عدم فعالية الاتحاد الأوروبي. الاهتمام تركز على مساعدة اللاجئين وبصورة أقل كثيرا على تداعيات هذا الهروب المفاجيء من أفغانستان وعلى الاستراتيجيات الشاملة للوجود الغربي في ذلك البلد”.