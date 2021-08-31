البابا: لم تؤخذ كل الاحتمالات بالاعتبار في أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – رأى البابا فرنسيس أنه “مما يمكننا رؤيته هنا”، في إشارة إلى أفغانستان، “ولا أريد أن أحكم على أحد، لم تؤخذ كل الاحتمالات بعين الاعتبار”.

هذا ما جاء في المقابلة أجرتها مع البابا إذاعة (كوب) الإسبانية بشأن الوضع في أفغانستان بعد وصول حركة (طالبان) إلى سدة الحكم، وحول ما إذا كان السكان قد “تم التخلي عنهم”.

وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان الفاتيكان تحريك دبلوماسييه لمحاولة منع الأعمال الانتقامية بين السكان مع وصول حركة (طالبان)، أجاب الحبر الأعظم: “نعم، وفي الحقيقة أنا متأكد من أن وزارة الخارجية تفعل ذلك”.

وكان البابا قد قال في تحيّته بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد الماضي: “كثفوا الصلاة وصوموا، واطلبوا من الرب الرحمة والمغفرة”. وأردف: “أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أتابع بقلق بالغ الوضع في أفغانستان، وأشارك في ألم الذين يبكون الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في الهجمات الانتحارية التي وقعت يوم الخميس الماضي، والذين يبحثون عن المساعدة والحماية”.