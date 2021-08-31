مدير إيني يتوقع صعود سعر برميل النفط الى 70-75 دولار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الايطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، تواصل وتيرة الارتفاع في أسعار النفط، مرجحا صعود سعر البرميل الواحد الى 70-75 دولارا.

وأشار ديسكالزي، على هامش منتدى (الطاقة الجميلة لإيطاليا) الذي انعقد الثلاثاء بمقر مجموعة آدنكرونوس الاعلامية في روما، إلى أن اتجاه أسعار النفط “لا يمكن إلا أن يكون نحو الارتفاع، لأنه لم يتم إجراء أي استثمارات ويصل الطلب على البترول الآن إلى 95-98 مليون برميل في اليوم”.

وأردف “ما يمكننا قوله، من وجهة نظر شخص خريج كلية الفيزياء، الطلب أعلى من العرض والمخزونات تنخفض إلى ما دون مستويات السنوات الخمس الماضية. لذلك لدينا طلب لا يزال ينمو وعرض يتراجع، نظرًا لتوقف الاستثمارات لمدة عامين. وهذا يعني استقرار الاسعار عند مستويات أعلى. أعتقد أنها ستكون بين 70 و 75 دولارًا. في الحقيقة هذه مجرد تخمينات، ولكنها ستتحقق في عام 2022 عندما تزول غيوم وباء كوفيد-19” من سماء العالم.