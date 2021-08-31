ريكاردي: البابا قلق حيال ما يجري في أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال مؤسس جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية أندريا ريكاردي، إن “البابا فرنسيس قلق حيال ما يجري في أفغانستان، وهو لم يتخل أبداً عن الحلم ببناء عالم جديد”.

وفي مقابلة مع موقع (فاتيكان نيوز) الإلكتروني الثلاثاء، قال ريكاردي: “ليست المرة الأولى التي يطلب فيها البابا الصلاة على نية بلد يعاني من الحرب. فقد فعل ذلك في السابع من أيلول سبتمبر ٢٠١٣، عندما دعا المؤمنين للصلاة على نية السلام في سورية، وكرر الدعوة إلى الصلاة على نية جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية عام ٢٠١٧. وفي الرابع من أيلول سبتمبر من العام الماضي حثّ المؤمنين على الصلاة من أجل لبنان، بعد شهر على انفجار مرفأ بيروت”.

وأضاف الوزير الإيطالي الأسبق، أن “الكنائس لا تصلي من أجل السلام بما فيه الكفاية، لافتا إلى أن الصلوات لا تُرفع خلال قداديس الأحد على نية السلام في أفغانستان أو شمال موزمبيق حيث يوجد ثمانمائة ألف نازح، أو على نية العديد من المناطق التي تعاني من الحروب المنسية”.

وأضاف أنه “إزاء هذه الحروب والأوضاع التي نعجز عن إيجاد حلول لها، نميل إلى الشعور باللامبالاة. وهذا ما تحدث عنه البابا فرنسيس خلال زيارته إلى جزيرة لامبيدوزا، مسمياً ما يجري بعولمة اللامبالاة. وغالبا ما نكون غير مبالين لأننا نعجز عن القيام بأي شيء”.

ثم أشار ريكاردي إلى أن “كل واحد منا يستطيع أن يفعل شيئاً في العالم المعولم الذي نعيش فيه”، وإذا “استطاعت مجموعات صغيرة أن تزرع الرعب، فبإمكان مجموعات صغيرة أخرى أن تزرع السلام. وهذا ما تفعله من خلال الصلاة والصوم، الذي هو انفصال عن الواقع اليومي، إنه ثورة ضد الحرب وتضرع إلى الله، سائلينه أن يفتح دروباً أمام السلام وأن يحرك من خلال روحه القدوس، الإرادات الطيبة لدى الأشخاص، والقادة الأقوياء ومختلف المؤسسات”.

في سياق حديثه عن اللقاء الذي جمعه مع البابا فرنسيس صباح الاثنين قال مؤسس جماعة سانت إيجيديو إن “الحبر الأعظم قلق جداً حيال ما يجري في أفغانستان، وهو يتتبع الأوضاع يومياً، ولم يتخل عن الرؤية والحلم في بناء عالم جديد، بعد جائحة كوفيد، يترافق فيه التضامن الاجتماعي مع التضامن الدولي”.

ولفت ريكاردي إلى أن “وثيقة الأخوة الإنسانية يمكن أن تكون الروح الذي نبني من خلاله هذا المجتمع ما بعد الجائحة. وأضاف أن الأشخاص ينسون غالبا أننا نعيش في مرحلة تحولية تاريخية، لذا من الملح أن نعمل على بناء عالم مختلف عن السابق”.

واختتم ريكاردي حديثه للموقع بالقول: “إننا نجد أنفسنا اليوم أمام هذه المأساة الأفغانية التي تتطلب منا التضامن الروحي وتقديم الضيافة. وينبغي أن نتساءل ما هو المجتمع الذي نريد بناءه؟ مجتمع الخوف والجدران أم مجتمع الأمل والضيافة؟ وذكّر بأن الأمل والضيافة يتغذيان من الصلاة لأنها تجعل منا أشخاصا جريئين وقادرين على التفكير بصيغ جديدة للعيش المشترك”.