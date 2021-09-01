برلماني إيطالي: فليقُد دراغي ركْب التغيير نحو “الولايات المتحدة الأوروبية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا برلماني إيطالي إلى أن يقود رئيس وزراء بلاده ماريو دراغي، ركْب التغيير نحو “الولايات المتحدة الأوروبية”

وقال عضو مجلس النواب من حزب (فورتسا ايتاليا) سيستينو جاكوموني، في تصريحات صحافية الأربعاء، إنه “بعد أن أدرك الحزب الديمقراطي الآن، من خلال وزير الدفاع لورينزو غويريني، ما كان حزبنا ورئيسه برلسكوني يناديان به منذ بعض الوقت، وهو أن الدفاع الأوروبي المشترك أساس بناء أوروبا متكاملة سياسياً، ولا غنى عنه لتمكينها من المنافسة على المسرح العالمي”، فقد حان الوقت لبدء عملية سياسية ومؤسسية سلمية تقود إلى قيام الولايات المتحدة الأوروبية”.

وأضاف جاكوموني، وهو عضو هيئة تنسيق رئاسة حزبه، أن “الوقت قد حان لبناء دولة الولايات المتحدة الأوروبية الجديدة، التي من شأنها الحوار على قدم المساواة وبصوت واحد مع الولايات المتحدة والصين وروسيا، تمتلك سياسة خارجية واحدة في الدفاع، ميزانية، رفاه اجتماعي شامل وقيادية في مجال الحقوق”.

وأشار البرلماني إلى أن “(فورتسا ايتاليا) بصفته القوة الليبرالية الوحيدة المؤيدة لأوروبا على الساحة السياسية الإيطالية، دعا إلى هذا التغيير منذ بعض الوقت”. واختتم بالقول: “اليوم، وبفضل سلطة الرئيس دراغي وحكومة الوحدة الوطنية، من الممكن، بإشراك جميع القوى السياسية التي تؤمن بهذا المشروع، إرساء القيم والأسس السياسية لدعم ولادة الولايات المتحدة الأوروبية بقوة”.