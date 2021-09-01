الولايات المتحدة ترحب بنتائج مؤتمر دول الجوار الليبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت الولايات المتحدة الامريكية اليوم الأربعاء عن ترحيبها بمخرجات اجتماع دول جوار ليبيا الوزاري الذي استضافته الجزائر، ودعا -وفق بيانه الختامي- إلى إشراك دول الجوار في مسارات سحب القوات الاجنبية والمرتزقة وحث المؤسسات الليبية على تمهيد الارضية الدستورية لاجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام الحالي.

وقالت السفارة الامريكية لدى ليبيا في تغريدة على (تويتر) “ترحب الولايات المتحدة بنتائج الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا باعتبارها خطوة مهمة في دعم الاستقرار الإقليمي. كما تكرر الولايات المتحدة دعوتها لسحب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين من ليبيا وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كما هو مقرر في 24 كانون الاول/ديسمبر”.