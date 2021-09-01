لابيد: انسحاب أمريكا من أفغانستان قرار صائب تم بشكل خاطئ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد إن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان كان قرارا صائبا ولكنه تم بشكل خاطئ.

وقال لابيد للصحفيين في مؤتمر صحفي باللغة الإنجليزية: “ربما كان القرار الصائب الذي لم يتم تنفيذه بالطريقة الصحيحة، ومع ذلك أقترح على الجميع الاستماع إلى خطاب الرئيس بايدن الأخير حول ضرورة الخطوة نفسها”.

وأضاف: “لا أعتقد أننا حتى الآن نفهم تمامًا كل عواقب هذه الخطوة، لهذا التراجع … أعتقد أنه يجب علينا الانتظار قليلاً قبل أن ننتقل إلى الاستنتاجات حول تأثيرها على المنطقة “.

ومن جهة ثانية فقد اعتبر إن إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، المسؤولة عن العلاقات مع الفلسطينيين. هي “فكرة سيئة”.

وقال لابيد للصحفيين “نعتقد أنها فكرة سيئة وقد أخبرنا أمريكا أننا نعتقد أنها فكرة سيئة”.

وأضاف إن إعادة فتح القنصلية “سترسل رسالة خاطئة، ليس فقط للمنطقة، ليس فقط للفلسطينيين، ولكن أيضًا للدول الأخرى، ونحن لا نريد أن يحدث هذا”.

وتابع لابيد: “علاوة على ذلك، لدينا هيكل مثير للاهتمام وحساس لحكومتنا ونعتقد أن هذا قد يزعزع استقرار هذه الحكومة ولا أعتقد أن الإدارة الأمريكية تريد حدوث ذلك”.

وقال مسؤول أمريكي إن الرئيس جو بايدن أثار القضية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت خلال لقائهما الأسبوع الماضي، وأوضح أنه لا يزال يخطط لإعادة فتح القنصلية بعد أن أغلقها الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2019.