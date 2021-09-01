بلجيكا: مخاوف من ارتفاع الاصابات بكورونا مع بداية العام الدراسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر المتحدث باسم المركز الوطني لإدارة الأزمات في بلجيكا ايف فان لاتيم، عن مخاوفه من إمكانية عودة اعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للارتفاع مجدداً مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأشار فان لاتيم في تصريحات له اليوم إلى أن تزايد حركة التلاميذ والطلبة خلال الأسابيع والأشهر القادمة قد تؤدي إلى تسارع انتقال الفيروس، خاصة متحور دلتا منه، ملاحظاً أن قدرة الأطفال على نقل العدوى للبالغين تظل قليلة نسبياً مقارنة بمعدلات العدوى بين البالغين.

وأوضح أن استقرار مؤشرات الوباء الملاحظ حالياً قد يتغير سريعاً،” قد يعيد بدء العام الدراسي ترتيب الأوراق وقد نضطر ربما لإعادة النظر في الاستراتيجيات المتبعة حالياً”، وفق كلامه.

في هذا السياق، تؤكد السلطات الصحية البلجيكية أن معدلات الإصابة اليومية وسطياً خلال الأسبوع الأخير من شهر آب/أغسطس الماضي قد استقرت عند 2000 حالة يومياً، بينما استقرت اعداد من يحتاجون للعلاج في المشافي عند عتبة الـ 60 حالة يومياً.

وتلاحظ السلطات أن 20% من المصابين الجدد هم من الأطفال الذين تقارب أعمارهم العشر سنوات.

هذا وتتسارع حملات التلقيح في البلاد، بما في ذلك المراهقين ممن تزيد أعمارهم عن 15 عاماً، في حين لم يتوصل الخبراء حتى الآن إلى قرار بشأن تلقيح من هم دون العاشرة.

يذكر أن الوباء قد أصاب ما يزيد عن مليون ومئة ألف شخص في بلجيكا وأودى بحياة 25380 منذ بداية انتشاره.

