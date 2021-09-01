جمعية بابوية تدعو إيطاليا لتعيين مبعوث خاص للحرية الدينية بأفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ دعت جمعية بابوية إيطاليا إلى تعيين مبعوث خاص للحرية الدينية، على ضوء قمة مجموعة العشرين حول أفغانستان.

وقالت جمعية عون الكنيسة المتألمة البابوية (ACS) في مذكرة، إن “أجندة قمة مجموعة العشرين الاستثنائية بشأن أفغانستان، يجب أن تتضمن نقطة مكرسة لاحترام الحق الأساسي في الحرية الدينية، لأنها بمثابة مؤشر لاحترام جميع حقوق الإنسان الأخرى”.

وذكرت الجمعية الفاتيكانية أن “انتهاكات الحرية الدينية تفاقمت بعد انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لكنها كانت موجودة من قبل أصلاً”، فـ”حتى عندما كانت المنطقة محمية من قبل جيش أجنبي، كان يُنظر إلى المسيحية على أنها ديانة غربية وأجنبية، ليس فقط من قبل إرهابيي داعش أو حركة (طالبان)، بل من قبل جزء كبير من الرأي العام أيضاً”.

ولفتت إلى أنه “لذلك أُجبر المسيحيون الأفغان على ممارسة شعائر العبادة بمفردهم أو في مجموعات صغيرة، في منازل وبشكل خاص”، بينما “كل من أعلن نفسه مسيحياً، أو تحولوا من الإسلام إلى المسيحية، كان عرضة لخطر كبير والخضوع لعقوبة الإعدام بتهمة الردة. وقد وقع المصير نفسه، بل وأكثر من ذلك الآن، على أفراد الأقليات الدينية الأخرى”.

هذا وقد عين المفوض الأوروبي لشؤون الأزمات والمساعدات الإنسانية، كريستوس ستيليانيدس في أيار/مايو الماضي مبعوثًا خاصًا لتعزيز حرية الدين والمعتقد، وكانت (ACS) قد طلبت في اليوم السابق لهذا التعيين، من الحكومة الإيطالية إنشاء منصب مبعوث خاص إيطالي للحرية الدينية، لتولي دور محدد وحاسم على المستوى الدولي.

وأشارت الجمعية إلى أن “هذا المنصب يلزم لتأكيد أن الحق باعتناق عقيدة دينية ما بحرية، والمعترف به في الفقرة 19 من الدستور الإيطالي، لا يقتصر على الحدود الوطنية، بل على العكس من ذلك، يجب الترويج له في كل محفل دولي، وطني ومحلي، باعتباره حقًا مصونًا للجميع”.

وأشارت جمعية عون الكنيسة المتألمة إلى أن “اليوم، وبالنظر إلى الديناميات الحالية للجهاد العالمي وإلى قمة مجموعة العشرين الاستثنائية بشأن أفغانستان، يبدو من الملح بشكل متزايد أن تعطي إيطاليا إشارة أخرى من خلال إنشاء منصب المبعوث الخاص للحرية الدينية”.

وخلصت (ACS) الى القول إن “من الضروري أيضًا إدخال، في كل عمل ثنائي أو متعدد الأطراف يُلزم الحكومة الإيطالية، طلبًا رسميًا بالالتزام الدائم باحترام الحرية الدينية من قبل كل دولة تستفيد من سياستنا لدعم التنمية الخارجية”.