بلجيكا: 150 شخصاً يرتبطون بالبلاد لا زالوا بأفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت مصادر دبلوماسية بلجيكية أن 150 شخصاً ممن لهم صلة بالبلاد لا زالوا حالياً في أفغانستان بانتظار اجلائهم، مشيرة إلى أن السلطات المعنية كانت أجلت 1400 شخص إلى العاصمة الباكستانية اسلام آباد، خلال ستة أيام قبل انتهاء المهلة المحددة للتواجد الغربي في مطار كابل.

وأوضحت المصادر أن هذا العدد مرشح للارتفاع، خاصة وأن وزارة الخارجية البلجيكية قد دعت المواطنين الأفغان الذين لهم صلة عائلية أو مهنية ببلجيكا للإعلان عن أنفسهم، حيث “نعمل من أجل اجلاء هؤلاء في أسرع وقت ممكن”، وفق كلامها.

وكان وزير الهجرة واللجوء البلجيكي سامي مهدي، قد اكد في وقت سابق على نية بلاده العمل من أجل إجلاء الأشخاص المعرضين للخطر في أفغانستان، دون أن يعلن لا عن العدد و لا عن أماكن لإعادة توطينهم.