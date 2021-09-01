غويريني يدعو حلف ناتو للتعلم من “الدرس الافغاني” لوضع استراتيجيته المستقبلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار وزير الدفاع الايطالي، لورينزو غويريني إلى أن “الدرس الافغاني” لحلف شمال الاطلسي (ناتو) يجب أن تكون “نقطة البداية” لتحديد فكرة الحلف المستقبلية.

وقال في مقال، نشرته صحيفة إيطالية، “إن الأحداث الدرامية التي شهدناها تدعونا، كما أكدت في البرلمان، إلى التفكير العميق على الصعيدين الدولي والوطني، لإعادة تقييم نماذج تدخلاتنا والحاجة إلى نهج متعدد الأبعاد ومتماسك وفعال ومتوافق عليه والذي من الواضح أن القوات المسلحة هي أحد مكوناته”.

وأضاف غويريني: “بدأ حلف شمال الاطلسي لبعض الوقت عملية مراجعة استراتيجية، ما يسمى ناتو 2030. أنا على قناعة بأن (الدرس الأفغاني) يجب أن يكون نقطة البداية لتحديد فكرة ناتو المستقبل”.

ورأى الوزير أنه “يتعين على حلف ناتو أن يتواصل بشكل أكثر فاعلية مع المنظمات الدولية الرئيسية الأخرى، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي”، وهذا الاخير “مدعو بشكل عاجل، بعد التجربة الأفغانية، إلى خط استقلاليته الاستراتيجية بشجاعة واستثمار الخصائص وأدواته المميزة، كونه منظمة تمتلك قبل كل شيء القدرة على التدخل الفعال في تنفيذ الإجراءات التي تهدف إلى التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للبلدان التي نحن مدعوون للتعامل معها”.