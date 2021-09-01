إيطاليا: 69 حالة وفاة بوباء كورونا وتسجيل 6503 إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات وزارة الصحة اليومية الخاصة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) صدرت مساء الاربعاء تسجيل 69 حالة وفاة و6503 إصابة جديدة بالفيروس خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

الوفيات المعلنة أمس الثلاثاء كانت 75 حالة وفاة والاصابات 5498 إصابة، فيما ارتفع معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات من 1.8% الى 2.1%

العدد الكلي للاشخاص للذين أصيبوا بالوباء منذ بداية الازمة الصحية في الاشهر الاولى من العام المنصرم، يبلغ اليوم 4 ملايين 546 ألفا و487 توفي منهم 129 ألفا و290 شخصا.

وحسب البيانات، تراجع عدد الأشخاص بوحدات العناية المركزة في المستشفيات بمقدار 4، ليبلغ مجموعهم اليوم 540 مريضا، وكذلك الذين يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية في اقسامها العامة بخروج 21 مريضا، ليصبحوا 4231.

المتعافون من الوباء إرتفع عددهم إلى 4 ملايين و280 ألفا و619.