دراغي يستعرض وغوتيريش تطورات الازمة الافغانية وتداعياتها الانسانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الايطالية أن رئيس الوزراء ماريو دراغي استعرض في مكالمة هاتفية الاربعاء مع الامين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش “آخر التطورات والآثار المترتبة على الأزمة الأفغانية”.

واشارت مذكرة صدرت عن رئاسة الوزراء إلى أنه جرى خلال الاتصال الهاتفي “استكشاف آفاق عمل المجتمع الدولي في مختلف المنتديات الدولية، بما في ذلك مجموعة العشرين”، التي تتولى إيطاليا رئاستها الدورية هذا العام.

كما توافق الجانبان على “الدور المركزي الذي بوسع الأمم المتحدة القيام به” وعلى وجه الخصوص “في تقديم المساعدة الإنسانية للسكان الأفغان”.