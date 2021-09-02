بوريل: الدفاع الأوروبي المشترك غير موجه ضد ناتو أو أمريكا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ان النقاش الدائر في الأروقة الأوروبية حالياً حول تعزيز قدرات الدفاع الخاصة ليست ضد لا حلف شمال الأطلسي (ناتو) ولا الولايات المتحدة الأمريكية ولا باقي الحلفاء.

وكان بوريل يتحدث في مؤتمر صحفي عُقد بالاشتراك مع وزير الدفاع السلوفيني عقب انتهاء الاجتماع غير الرسمي لوزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد اليوم في ليوبليانا.

واعتبر بوريل أن ما حدث أفغانستان قد شكل صدمة للأوروبيين ودفعهم للتفكير بطريقة سريعة وفعالة للتدخل للدفاع عن مصالحهم الخاصة، ” كل الدول تؤكد على ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية بشكل مستقل، حتى لا نكون رهينة قرار الآخرين”، حسب كلامه.

ويرى الأوروبيون أن لديهم القدرات المالية والإرادة السياسية الكافية لتعزيز القدرات الدفاعية، لكن الأمر يتعلق، حسب كلام بوريل، بكيفية تنفيذ ذلك.

وألمح المسؤول الأوروبي إلى تفهمه للاقتراح الألماني تفعيل المادة 44 من المعاهدة الأوروبية والتي تنص على اتخاذ قرار سياسي بالإجماع حول التدخل في مكان ما ثم تحرك بواسطة الدول الراغبة بذلك ” يجب أخذ هذه الفكرة بعين الاعتبار لكن المشكلة تكمن أن بعض الدول لا تريد لا الالتزام الساسي ولا المشاركة العسكرية الفعلية”، وفق كلامه.

هذا وتندرج فكرة انشاء قوة تدخل سريع أوروبية خاصة ضمن اطار أعمق يتعلق بما يُسمى أوروبياً بالبوصلة الاستراتيجية والتي سيتم تقديم اقتراح أولي بشأنها خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

أما في الشأن السياسي، فقد أكد بوريل على ضرورة إعادة تشكيل العلاقة مع أفغانستان في ظل قيادة طالبان، مشدداً على ضرورة توخي الحذر وانتظار تصرفات الحركة.

من جهته، نفى وزير الدفاع السلوفيني إجراء أي نقاش حول كيفية دعم المقاومة الأفغانية، مشيراً إلى أن الاهتمام منصب حالياً على كيفية وشروط التعامل مع حركة طالبان.