غويريني: الأزمة الأفغانية تأكيد لمدى عدم استقرار المشهد الجيوستراتيجي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني أن الأزمة الأفغانية توفر مزيدًا من التأكيد على مدى اختلال وعدم استقرار المشهد الجيوستراتيجي.

وفي مداخلته خلال الاجتماع غير الرسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي عاصمة سلوفينيا ـ ليوبليانا الخميس، قال الوزير غويريني، إن “الأزمة الأفغانية توصلنا إلى سلسلة من الدروس التي يجب أن نتعلمها بصفتنا الاتحاد الأوروبي”، فـ”من الضروري تحسين قدرتنا على التوقع الاستراتيجي، تعزيز خصائص وأدوات الاتحاد وتجهيز أنفسنا بالمهارات اللازمة للعمل بفعالية”. وتابع “لكن قبل كل شيء، امتلاك الإرادة لاستخدام هذه الأدوات بشكل فعال ومتسق فيما يتعلق بالأهداف”. وأردف “أعتقد أن البوصلة الإستراتيجية يجب أن تعكس كل هذه الاحتياجات وأنا مقتنع بأنها يجب أن تكون وثيقة طموحة وملموسة، تنظر بشكل واقعي أيضًا إلى العلاقات مع الشركاء الرئيسيين، وفي مقدمتهم حلف الناتو”.

وأشار الوزير إلى أن “الوقت قد حان الآن للتضامن في أفغانستان، لقد أجلينا كثيرين، ولكن ليس الجميع. يجب أن نسعى لضمان أن أولئك الذين يريدون مغادرة البلاد يمكنهم القيام بذلك”، كما “يجب علينا ضمان احترام حقوق الإنسان، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يكون بالمستوى المناسب للأوضاع”.

وفي معرض حديثه عن موضوع البعثات العسكرية، أكد غويريني أن “النتيجة في أفغانستان يجب أن تدفعنا إلى تأكيد التزامنا بمختلف البعثات والعمليات، وتقييم فعاليتها والاستعداد لإجراء التصحيحات اللازمة، من حيث التفويضات وهياكل القوة”.