بوريل: الأفغان طالبو لجوء لا مهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن اقتناعه بضرورة النظر للأفغان على أنهم طالبي لجوء وليسوا مهاجرين، مشدداً على ضرورة منحهم تأشيرات دخول.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بوريل اليوم بالاشتراك مع وزير الدفاع السلوفيني، عقب انتهاء الاجتماع غير الرسمي لوزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم في العاصمة السلوفينية.

وأشار بوريل إلى أن المواطنين الأفغان الراغبين بالخروج من البلاد هم في الحقيقة يحاولون الفرار من الموت والاضطهاد على يد حركة طالبان التي استولت على السلطة في البلاد قبل أسابيع.

وشدد على ضرورة اخراج من يود ذلك وأيضاً من تعاون مع قوات التحالف والمجموعات المهمشة، ” الان ينصب التفكير على كيفية ممارسة الضغط على حركة طالبان للسماح لهم الخروج الامن ويبدو الأمر عاجلاً”، حسب كلامه.

ووصف بـ”الناجح جداً” الجسر الجوي الذي أقامته القوى الغربية والذي سمح بإجلاء أعداد كبيرة من الرعايا الأوروبيين والأفغان المتعاونين وغيرهم خلال مدة قصيرة بعد استيلاء حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول.

هذا وكان وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد امتنعوا خلال اجتماع استثنائي لهم قبل أيام عن تقديم أية التزامات بشأن إعادة توطين الأفغان على أراضي دولهم، مشيرين إلى “أهمية” مساعدة الدول المجاورة لأفغانستان للنهوض بعبء من يصل اليها.

