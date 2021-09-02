وزير الدفاع الإيطالي: منطقة الساحل الأفريقي تبقى في قلب التزامنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني أن “لا تزال منطقة الساحل الأفريقي في قلب التزام إيطاليا سواء في سياق المهام الأوروبية أو على أساس ثنائي”، مع “إنشاء مركز لوجستي في النيجر، والذي ستستفيد منه أيضًا مهام سياسة الأمن والدفاع المشتركة (Csdp)”.

وفي مداخلته خلال الاجتماع غير الرسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي العاصمة السلوفينية ليوبليانا الخميس، قال الوزير غويريني، إنه “فيما يتعلق بليبيا، مسرح الاهتمام الاستراتيجي الأساسي لإيطاليا، سنواصل دعم عملية (إيريني)، وكذلك في بُعد النشاط التدريبي للسلطات الليبية المسؤولة عن نشاط المراقبة البحرية”.

علاوة على ذلك، أراد الوزير التأكيد على “الصومال والوضع الأمني ​​الذي لا يزال خطيرًا فيها”. فـ”المساهمات التشغيلية لبعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي ضعيفة”، لذلك “أغتنم الفرصة هنا لأؤكد مجددًا أنه بالإضافة إلى الدعم السياسي اللازم، من المهم ضمان الاستدامة الكاملة لمهامنا، بدءًا من توافر القوات”.

وفي هذا السياق، تم التأكيد من قبل غويريني على “التزام إيطاليا المتزايد بالبعثات الأوروبية في البلقان وموزمبيق”؛ وبالنسبة للأخيرة، قال الوزير، إن إيطاليا “تؤيد تمامًا البدء في الوقت المناسب ببعثة المساعدة في أوتم موزمبيق، فهي تشارك الأهداف الرئيسية وتضمن توفير كوادر مؤهلة للمهمة”.

وتابع الوزير الإيطالي: “شددت في المناقشة حول البوصلة الاستراتيجية على حرية الوصول إلى الأصول العالمية، التواصل الاستراتيجي، ومكافحة المعلومات المضللة والتهديدات المختلطة”، كما “سلطت الضوء على الحاجة إلى تبادل المعلومات الاستخبارية: فالمجال السبراني، الفضاء والبحر تمثل ثلاث مجالات حيوية على الصعيدين المدني والعسكري”.

وخلص غويريني الى القول “لذلك، يجب ضمان قدرة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على العمل بأمان والدفاع عن أنفسهم، إذا تم تقويض مصالحنا”.